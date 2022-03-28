Країни Великої Сімки не платитимуть за газ в рублях — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Країни Великої Сімки не платитимуть за газ в рублях

Вчора 16:50
1100
Країни Великої Сімки не платитимуть за газ в рублях
Країни Великої Сімки заявили, що не платитимуть за російський газ рублями, як того хоче Кремль.
Про це заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Габек після конференції з міністрами енергетики країн G7, повідомляє Reuters.
Міністри енергетики Групи семи найбільш промислово розвинених країн відхиляють вимоги Кремля щодо того, аби «недружні» країни платили за російський газ рублями.
«Усі міністри G7 погодилися, що це одностороннє і явне порушення існуючих контрактів», — сказав Габек. Міністри «ще раз підкреслили, що укладені договори є дійсними, і компанії повинні їх поважати... оплата в рублях неприпустима, і ми закликаємо зацікавлені компанії не виконувати вимоги Путіна», — заявив він.
«Спроба gутіна розділити нас очевидна, але, як ви бачите з цієї великої єдності та рішучості, нас не розділити», — додав міністр.
До G7 входять такі країни як США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада. Нагадаємо, що США та Британія ввели повне ембарго на російську нафту та газ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.