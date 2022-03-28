путін доручив Центробанку і "Газпрому" до кінця місяця перевести розрахунок за газ в рублі — Finance.ua
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путін доручив Центробанку і "Газпрому" до кінця місяця перевести розрахунок за газ в рублі

Вчора 15:43
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путін доручив уряду, Центральному банку росії і «Газпрому» до 31 березня перевести розрахунки за газ в рублі. При цьому всі контракти та обсяги поставок залишаються без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.
Відзначається, що в діючі контракти «Газпрому» внесуть зміни щодо валюти платежу, замінивши її на рубль «при збереженні встановлених контрактами обсягів поставок, цін і принципів ціноутворення».
Раніше ми повідомляли, що Путін доручив терміново перейти на рублевий розрахунок за постачання газ до Європи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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