путін доручив Центробанку і "Газпрому" до кінця місяця перевести розрахунок за газ в рублі — Finance.ua

путін доручив Центробанку і "Газпрому" до кінця місяця перевести розрахунок за газ в рублі

Вчора 15:43

путін доручив уряду, Центральному банку росії і «Газпрому» до 31 березня перевести розрахунки за газ в рублі. При цьому всі контракти та обсяги поставок залишаються без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Відзначається, що в діючі контракти «Газпрому» внесуть зміни щодо валюти платежу, замінивши її на рубль «при збереженні встановлених контрактами обсягів поставок, цін і принципів ціноутворення».

Раніше ми повідомляли, що Путін доручив терміново перейти на рублевий розрахунок за постачання газ до Європи.

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