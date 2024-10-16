Країни ОПЕК+ перевищили план з видобутку нафти — МЕА — Finance.ua
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Країни ОПЕК+ перевищили план з видобутку нафти — МЕА

Енергетика
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Країни ОПЕК+ перевищили план з видобутку нафти — МЕА
Країни ОПЕК+ перевищили план з видобутку нафти — МЕА
Країни ОПЕК+ у вересні видобували 34,43 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди — з урахуванням усіх добровільних скорочень низки членів альянсу — мали витягувати 33,7 млн ​​б/д.
Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентства (МЕА) у місячному звіті, оприлюдненому у вівторок, 15 жовтня.
Таким чином, перевищення плану за підсумками минулого місяця становило 720 тис. б/д. Щодо серпня країни об’єднання скоротили виробництво нафти на 130 тис. б/д.
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Видобуток держав ОПЕК, що беруть участь в угоді, у вересні склав 21,81 млн б/д, що на 680 тис. б/д вище плану. Країни не-ОПЕК минулого місяця видобували всього на 40 тис. б/д більше дозволеного рівня — 14,2 млн б/д (12,62 млн б/д без урахування Мексики).
Найбільше перевищення встановлених квот, як і раніше, зафіксовано в Іраку — на 360 тис. б/д, а також в ОАЕ — на 350 тис. б/д. Перевиробництво в Казахстані, який видобував значний обсяг нафти в попередні місяці понад квоти, становило 100 тис. б/д. росія перевищила дозволений рівень на 140 тис. б/д.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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