Країни — лідери за продажами нових авто
Глобальні автопродажі (легкові та легкі комерційні авто) з січня по лютий 2025 року досягли 13,17 млн од., що на 0,4% більше, ніж торік.
Про це повідомляє focus2move, передає «Укравтопром».
Китай залишається найбільшим автомобільним ринком у світі. За два місяці в КНР було реалізовано 3,62 млн нових авто.
Однак порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на нові авто у КНР зменшився на 0,8%.
ТОП-10 країн за обсягом продажів нових авто:
- КНР — 3,62 млн од. (-0.8%);
- США — 2,33 млн од. (-2,9%);
- Індія — 791,6 тис од. (+1,6%);
- Японія — 759,9 тис од. (+16%);
- Велика Британія — 517,1 тис од. (-7,3%);
- Німеччина — 410,6 тис од. (-4,5%);
- Бразилія — 332, 7 тис од. (+8,2%);
- Франція — 311,1 тис од. (-3,5%);
- Італія — 304,9 тис од. (-6,4%);
- Канада — 239, 9 тис од. (-2%).
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