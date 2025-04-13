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Країни — лідери за продажами нових авто

Технології&Авто
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Країни — лідери за продажами нових авто
Країни — лідери за продажами нових авто
Глобальні автопродажі (легкові та легкі комерційні авто) з січня по лютий 2025 року досягли 13,17 млн од., що на 0,4% більше, ніж торік.
Про це повідомляє focus2move, передає «Укравтопром».
Китай залишається найбільшим автомобільним ринком у світі. За два місяці в КНР було реалізовано 3,62 млн нових авто.
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Однак порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на нові авто у КНР зменшився на 0,8%.

ТОП-10 країн за обсягом продажів нових авто:

  1. КНР — 3,62 млн од. (-0.8%);
  2. США — 2,33 млн од. (-2,9%);
  3. Індія — 791,6 тис од. (+1,6%);
  4. Японія — 759,9 тис од. (+16%);
  5. Велика Британія — 517,1 тис од. (-7,3%);
  6. Німеччина — 410,6 тис од. (-4,5%);
  7. Бразилія — 332, 7 тис од. (+8,2%);
  8. Франція — 311,1 тис од. (-3,5%);
  9. Італія — 304,9 тис од. (-6,4%);
  10. Канада — 239, 9 тис од. (-2%).

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За матеріалами:
Finance.ua
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