Країни — лідери за продажами нових авто Сьогодні 06:11 — Технології&Авто

Країни — лідери за продажами нових авто

Глобальні автопродажі (легкові та легкі комерційні авто) з січня по лютий 2025 року досягли 13,17 млн од., що на 0,4% більше, ніж торік.

Про це повідомляє focus2move, передає «Укравтопром».

Китай залишається найбільшим автомобільним ринком у світі. За два місяці в КНР було реалізовано 3,62 млн нових авто.

Однак порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на нові авто у КНР зменшився на 0,8%.

ТОП-10 країн за обсягом продажів нових авто:

КНР — 3,62 млн од. (-0.8%); США — 2,33 млн од. (-2,9%); Індія — 791,6 тис од. (+1,6%); Японія — 759,9 тис од. (+16%); Велика Британія — 517,1 тис од. (-7,3%); Німеччина — 410,6 тис од. (-4,5%); Бразилія — 332, 7 тис од. (+8,2%); Франція — 311,1 тис од. (-3,5%); Італія — 304,9 тис од. (-6,4%); Канада — 239, 9 тис од. (-2%).

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