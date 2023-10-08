Країни-інвестори: які держави вкладають кошти у майнінг — Finance.ua
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Країни-інвестори: які держави вкладають кошти у майнінг

Криптовалюта
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Країни-інвестори: які держави вкладають кошти у майнінг
Країни-інвестори: які держави вкладають кошти у майнінг
У зв’язку з поширенням популярності майнінгу криптовалюти по усьому світові влада країн почала звертати на цей процес свою увагу. Деякі установи навіть почали інвестувати власні гроші у цей процес.
Світовими лідерами за обсягами видобутку криптовалюти передбачувано є США та Китай — 38% та 21% відповідно. Проте так сталося за рахунок того, що в цих країнах проживає багато майнерів, а не, тому що уряди країн це підтримують.
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Скоріше навпаки, влада обох країн намагається приборкати цю індустрію і ввести свої правила. Наприклад у США запропонували ввести додатковий податок у 30% на електроенергію, яку споживають майнери. Натомість уряд Китаю офіційно не схвалює майнінг та операції з біткойном, бо країна робить ставку на цифрову валюту центробанку, яку легше проконтролювати.
До інших країн, які справді інвестують гроші у біткойн належать:
  • Оман;
  • ОАЕ;
  • Сальвадор;
  • Бутан.

Курс криптовалют до долара 🧐

За матеріалами:
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