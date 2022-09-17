Кожну другу покупку безконтактною безготівкою українці оплачують гаджетами — Finance.ua

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Кожну другу покупку безконтактною безготівкою українці оплачують гаджетами

Фінтех і Картки
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Кожну другу покупку безконтактною безготівкою українці оплачують гаджетами
Кожну другу покупку безконтактною безготівкою українці оплачують гаджетами
Більше половини — 53,9% покупок, що українці оплачують безконтактно, оплачуються електронними гаджетами — смартфонами та годинниками.
Про це з посиланням на дані статистики банку повідомив керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв.
Загалом на сьогодні частка безконтактних платежів (гаджетами та безконтактними картками) у мережі POS-терміналів ПриватБанку вже складає понад 72%.
За словами Заіграєва, з 208 тисяч активних POS терміналів, що працюють в мережі банку, безконтактні платежі приймають 99% пристроїв.
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Нагадаємо, у серпні оплати покупок банківськими картками в мережі POS-терміналів банку в порівнянні з липнем зросли на 5,5%. Обсяги оплат картками в малому бізнесі продовжують зростати вже четвертий місяць поспіль — у серпні підприємці продали товарів та послуг за безготівку на 2,1% більше, ніж у липні.
Безготівковий товарообіг в національних торгових мережах за останній місяць зріс на 1,8%.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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За матеріалами:
Finance.ua
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