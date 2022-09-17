Кожну другу покупку безконтактною безготівкою українці оплачують гаджетами — Finance.ua

Кожну другу покупку безконтактною безготівкою українці оплачують гаджетами Вчора 06:36 — Фінтех і Картки

Кожну другу покупку безконтактною безготівкою українці оплачують гаджетами

Більше половини — 53,9% покупок, що українці оплачують безконтактно, оплачуються електронними гаджетами — смартфонами та годинниками.

Про це з посиланням на дані статистики банку повідомив керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв.

Загалом на сьогодні частка безконтактних платежів (гаджетами та безконтактними картками) у мережі POS-терміналів ПриватБанк у вже складає понад 72%.

За словами Заіграєва, з 208 тисяч активних POS терміналів, що працюють в мережі банку, безконтактні платежі приймають 99% пристроїв.

Нагадаємо, у серпні оплати покупок банківськими картками в мережі POS-терміналів банку в порівнянні з липнем зросли на 5,5%. Обсяги оплат картками в малому бізнесі продовжують зростати вже четвертий місяць поспіль — у серпні підприємці продали товарів та послуг за безготівку на 2,1% більше, ніж у липні.

Безготівковий товарообіг в національних торгових мережах за останній місяць зріс на 1,8%.

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