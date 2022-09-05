Найкращі картки для дітей: ТОП-5 пропозицій — Finance.ua

Найкращі картки для дітей: ТОП-5 пропозицій Вчора 08:03 — Фінтех і Картки

Одні банки оформлюють додаткові картки на дітей до картки батьків, інші — пропонують повністю самостійні картки, з окремим рахунком, яким розпоряджається лише дитина.

Finance.ua зібрав найкращі пропозиції для дітей, які діють у воєнний час.

«Картка Юніора» від ПриватБанку

Першою дитячою карткою в Україні стала приватбанк івська «Картка Юніора». Оформити її можна вже на шестирічну дитину.

За всіма рухами по картці здійснюється контроль батьками дитини через власний Приват24, в якому ця картка відображатиметься.

Оформлення картки — безкоштовне.

Дитяча картка від monobank

Розробники надали можливість дітям самостійно обирати категорії, за покупки в яких їм нараховуватиметься повноцінний кешбек.

При цьому виведення кешбеку дозволяється не від 100 грн (як у дорослих), а від 60 грн. Картка для дитини виготовляється іменна. Батьки платять лише 50 грн за доставку Новою Поштою.

«Friendly Card» від Укргазбанку

Дитячу картку із символічною назвою «Friendly Card» пропонує своїм юним клієнтам Укргазбанк. Картка відкривається для дітей віком від 6 до 17 років у гривні, доларах США або євро.

Відкриття та обслуговування картки — безкоштовне, а ось за зняття готівки доведеться заплатити 0,5% комісії.

Дитяча картка від Ощадбанку «Лайк’ю»

Ця картка — не самостійна, як вищезгадані. Вона випускається лише як додаткова до карткового рахунку одного з батьків. При цьому батьки самі визначають, яку суму дитина може витратити, тобто встановлюють ліміт.

З картки можна зняти готівку без комісії, щоправда, не більше ніж 2 тис. грн на місяць. Якщо доведеться зняти більше, доведеться заплатити 1% + 5 гривень.

FUN картка від Райффайзен Банку

Картка Visa FUNcard PayWave випускається на 4 роки. Поповнення картки готівкою у касі або через банкомати з функцією прийому коштів — без комісії. Також без комісії буде будь-яке безготівкове поповнення.

Чотири рази на місяць можна зняти готівку без комісії: двічі у банкоматах Райффайзен Банк у та двічі — у будь-яких інших банкоматах України. За кожне зняття банк візьме 1% + 5 грн.

Дізнатись більше пропозицій карток для дітей можна у нашому матеріалі —

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