Кожен четвертий цифровий актив виявився шахрайським: дослідження — Finance.ua

Кожен четвертий цифровий актив виявився шахрайським: дослідження Сьогодні 01:30 — Криптовалюта

Згідно з даними експертів сервісу Chainalysis, кожен четвертий цифровий актив, запущений у 2022 році, був пов’язаний з шахраями, що використовували схему Pump&Dump. Аналітики встановили, що 9900 токенів із запущених 40 520 у мережах BNB Smart Chain та Ethereum створювалися лише для здійснення подібних шахрайських дій.

Pump&Dump — маніпулятивна схема підвищення вартості криптовалюти з подальшим ціновим обвалом. Великі власники активів штучно підвищують (накачують — pump) їх ціну, щоб згодом продати (скинути — dump) максимально дорого дрібним трейдерам. У результаті вартість активу падає, а інвестори втрачають вкладені гроші.

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«Хоча неможливо дізнатися рекламну стратегію чи наміри всіх запущених токенів, ми перевірили 25 із найбільшим падінням ціни за перший тиждень на сервісі Token Sniffer, який оцінює нові токени за шкалою від нуля до 100 на основі їх надійності. За даними Token Sniffer, усі 25 криптовалют отримали нуль, що вказує на те, що вони майже точно були розроблені для пампу і дампу», — підсумували експерти Chainalysis.

Нагадаємо, що згідно з даними щорічного звіту Chainalysis, загальна вартість незаконних криптовалютних транзакцій досягла в 2022 році рекордних $20,1 мільярдів. При цьому цифра не є остаточною і може збільшитися, якщо експерти виявлять нові адреси, пов’язані зі злочинною діяльністю.

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