Користувачі macOS Sequoia отримали нову функцію, яка давно доступна на Windows — Finance.ua
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Користувачі macOS Sequoia отримали нову функцію, яка давно доступна на Windows

Технології&Авто
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Користувачі macOS Sequoia отримали нову функцію, яка давно доступна на Windows
Користувачі macOS Sequoia отримали нову функцію, яка давно доступна на Windows
Користувачі комп’ютерів Apple тепер можуть зручно розбивати екран на кілька частин, аналогічно до функції, яка вже давно доступна на Windows. Завдяки новій функції window tiling в macOS Sequoia, користувачі можуть одночасно працювати з різними програмами, розподіляючи екран на 2 або 4 частини.
Про це пише The Verge.

Як активувати функцію

Функцію window tiling можна активувати кількома різними способами.
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Найлегший — перемістивши курсор угору до зеленої кнопки масштабування (ліворуч від будь-якого відкритого вікна).
Тоді з’явиться вибір варіантів мозаїки: розгорнути вікно, прив’язати його до краю екрана, розмістити в одній чверті екрана.
Також можна просто перетягти відкрите вікно до одного з країв — тоді воно займе половину екрана.
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Якщо потягнути догори — заповниться весь екран, а якщо у верхній чи нижній кут — чверть екрана.
Такий спосіб дозволяє керувати лише одним вікном, тож інші не займуть вільні місця в мозаїці відповідно до розміру.
За матеріалами:
НВ
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