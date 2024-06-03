Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини — Finance.ua

Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини Сьогодні 05:29 — Технології&Авто

Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини

Нейростартап Precision Neuroscience імплантував 4096 електродів в мозок людини, що вдвічі більше за попередній рекорд у 2048 електродів, встановлений у 2023 році . Цікаво, що компанію очолює ексінженер Neuralink Ілона Маска, яка лише нещодавно розпочала випробування на людях.

Тест Precision Neuroscience провели в закладі Маунт-Сінай у Нью-Йорку в межах основної операції на мозку. У квітні пацієнту видалили пухлину, а після хірургів за роботу взялась команда Precision, тимчасово імплантувавши чоловіку чотири масиви системи Layer 7 Cortical Interface, кожен з яких містив 1024 електроди (в сумі — рекордні 4096).

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Під час контакту з головним мозком пацієнта електроди записали величезний масив інформації з ділянки мозку площею 8 кв. см — відомого як моторно-сенсорна межа. Компанія стверджує, що ці дані є ключовими для створення технології, яка могла б зчитувати та розуміти наміри користувача.

На відміну від Neuralink, Precision Neuroscience розробила свої імплантати неінвазивними — мікроелектроди контактують з тканиною мозку, але не проникають в неї. Neuralink Ілона Маска натомість розробив інтерфейс, який протягує гнучкі дроти на кілька міліметрів у мозок, що загрожує невеликими пошкодженнями. Вже під час першого випробування повідомлялось, що деякі з них від'єдналися від мозку пацієнта.

Керівник Neuroscience Бен Рапопорт був співзасновником Neuralink і відійшов з компанії Маска через проблеми з безпекою.

Загалом основна мета усіх розробників BCI (інтерфейс мозок-комп'ютер) — створити життєздатний інструмент, який зможе перетворити думки пацієнтів з дегенеративними захворюваннями у рухи курсора на екрані — аби частково відновити їхню здатність до спілкування, або ж дозволити людям з травмами хребта працювати за комп’ютером.

Інтерфейс Layer 7 призначений для імплантації через невеликий розріз, тоді як операційний робот Neurlink вимагає значно більшого отвору. Precision Neuroscience також стверджує, що її матриці BCI можна від'єднати від мозку за потреби, не завдаючи шкоди.

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