Конкурент BMW i7: Mercedes оновила електричний седан (фото) — Finance.ua
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Конкурент BMW i7: Mercedes оновила електричний седан (фото)

Технології&Авто
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Конкурент BMW i7: Mercedes оновила електричний седан (фото)
Конкурент BMW i7: Mercedes оновила електричний седан (фото), Фото: Mercedes
Електричний седан Mercedes-Benz EQS отримав значне оновлення в дизайні ззовні й всередині та збільшений запас ходу на одному заряді на 80 кілометрів. Конкурент BMW i7 також отримає безліч оновлень інтер'єру, з можливістю розкішніших задніх сидінь, нових функцій допомоги водієві та розгортання гіперекрана MBUX у стандартній комплектації.
Про це пише Autocar.
Оновлення також будуть застосовані до меншого седана EQE, кросовера EQE та кросовера EQS, які мають ту саму спеціальну електричну платформу EVA2.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Попри значне збільшення запасу ходу, Mercedes не вважає це повним фейсліфтингом й описує зміни як «оновлення перед оновленням».
Найпомітнішою зміною стилю EQS є опція нової передньої панелі, яка використовує хромоване покриття та вертикальні ламелі, щоб імітувати класичні решітки радіатора, які можна побачити на S-класі з двигуном внутрішнього згоряння.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Також на капот повертається фігурка емблеми. Нова передня частина буде пропонуватися лише в певних комплектаціях.
Але найсуттєвіші зміни були внесені для збільшення запасу ходу автомобіля.
Акумуляторна батарея ємністю 108,4 кВт-год була замінена новою батареєю потужністю 118 кВт-год з переглянутими елементами та хімічним складом батареї.
Mercedes доповнив це низкою функцій, щоб оптимізувати запас ходу для електромобілів, які вже мали один з найбільших діапазонів на ринку.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Mercedes також оновив функцію автоматичної зміни смуги руху другого рівня допомоги водієві, хоча вона працюватиме лише на певних автомагістралях.
У салоні Mercedes попрацював над покращенням комфорту в задній частині: у стандартній комплектації задні сидіння відкидаються до 36 градусів, а з додатковим пакетом Rear Comfort Plus цей кут збільшується до 38 градусів.
Ця система також включає обігрів шиї та плечей, а також дозволяє передньому пасажирському сидінню автоматично складатися вперед, щоб збільшити простір ззаду.
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Оновлений EQS буде доступний для замовлення в Німеччині пізніше цього місяця. У Mercedes заявили, що базова ціна залишиться незмінною.
За матеріалами:
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