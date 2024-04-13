Конкурент BMW i7: Mercedes оновила електричний седан (фото) — Finance.ua

Конкурент BMW i7: Mercedes оновила електричний седан (фото)
Електричний седан Mercedes-Benz EQS отримав значне оновлення в дизайні ззовні й всередині та збільшений запас ходу на одному заряді на 80 кілометрів. Конкурент BMW i7 також отримає безліч оновлень інтер'єру, з можливістю розкішніших задніх сидінь, нових функцій допомоги водієві та розгортання гіперекрана MBUX у стандартній комплектації.
Про це пише Autocar.
Оновлення також будуть застосовані до меншого седана EQE, кросовера EQE та кросовера EQS, які мають ту саму спеціальну електричну платформу EVA2.
Попри значне збільшення запасу ходу, Mercedes не вважає це повним фейсліфтингом й описує зміни як «оновлення перед оновленням».
Найпомітнішою зміною стилю EQS є опція нової передньої панелі, яка використовує хромоване покриття та вертикальні ламелі, щоб імітувати класичні решітки радіатора, які можна побачити на S-класі з двигуном внутрішнього згоряння.
Також на капот повертається фігурка емблеми. Нова передня частина буде пропонуватися лише в певних комплектаціях.
Але найсуттєвіші зміни були внесені для збільшення запасу ходу автомобіля.
Акумуляторна батарея ємністю 108,4 кВт-год була замінена новою батареєю потужністю 118 кВт-год з переглянутими елементами та хімічним складом батареї.
Mercedes доповнив це низкою функцій, щоб оптимізувати запас ходу для електромобілів, які вже мали один з найбільших діапазонів на ринку.
Mercedes також оновив функцію автоматичної зміни смуги руху другого рівня допомоги водієві, хоча вона працюватиме лише на певних автомагістралях.
У салоні Mercedes попрацював над покращенням комфорту в задній частині: у стандартній комплектації задні сидіння відкидаються до 36 градусів, а з додатковим пакетом Rear Comfort Plus цей кут збільшується до 38 градусів.
Ця система також включає обігрів шиї та плечей, а також дозволяє передньому пасажирському сидінню автоматично складатися вперед, щоб збільшити простір ззаду.
Оновлений EQS буде доступний для замовлення в Німеччині пізніше цього місяця. У Mercedes заявили, що базова ціна залишиться незмінною.
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