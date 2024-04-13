Конкурент BMW i7: Mercedes оновила електричний седан (фото) — Finance.ua

Конкурент BMW i7: Mercedes оновила електричний седан (фото) Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Конкурент BMW i7: Mercedes оновила електричний седан (фото), Фото: Mercedes

Електричний седан Mercedes-Benz EQS отримав значне оновлення в дизайні ззовні й всередині та збільшений запас ходу на одному заряді на 80 кілометрів. Конкурент BMW i7 також отримає безліч оновлень інтер'єру, з можливістю розкішніших задніх сидінь, нових функцій допомоги водієві та розгортання гіперекрана MBUX у стандартній комплектації.

Про це пише Autocar.

Оновлення також будуть застосовані до меншого седана EQE, кросовера EQE та кросовера EQS, які мають ту саму спеціальну електричну платформу EVA2.

Фото: Mercedes

Попри значне збільшення запасу ходу, Mercedes не вважає це повним фейсліфтингом й описує зміни як «оновлення перед оновленням».

Найпомітнішою зміною стилю EQS є опція нової передньої панелі, яка використовує хромоване покриття та вертикальні ламелі, щоб імітувати класичні решітки радіатора, які можна побачити на S-класі з двигуном внутрішнього згоряння.

Фото: Mercedes

Також на капот повертається фігурка емблеми. Нова передня частина буде пропонуватися лише в певних комплектаціях.

Але найсуттєвіші зміни були внесені для збільшення запасу ходу автомобіля.

Акумуляторна батарея ємністю 108,4 кВт-год була замінена новою батареєю потужністю 118 кВт-год з переглянутими елементами та хімічним складом батареї.

Mercedes доповнив це низкою функцій, щоб оптимізувати запас ходу для електромобілів, які вже мали один з найбільших діапазонів на ринку.

Фото: Mercedes

Mercedes також оновив функцію автоматичної зміни смуги руху другого рівня допомоги водієві, хоча вона працюватиме лише на певних автомагістралях.

У салоні Mercedes попрацював над покращенням комфорту в задній частині: у стандартній комплектації задні сидіння відкидаються до 36 градусів, а з додатковим пакетом Rear Comfort Plus цей кут збільшується до 38 градусів.

Ця система також включає обігрів шиї та плечей, а також дозволяє передньому пасажирському сидінню автоматично складатися вперед, щоб збільшити простір ззаду.

Фото: Mercedes

Оновлений EQS буде доступний для замовлення в Німеччині пізніше цього місяця. У Mercedes заявили, що базова ціна залишиться незмінною.

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