Компенсації за житло депутатам: скільки коштів спрямували з держбюджету під час великої війни — Finance.ua

Компенсації за житло депутатам: скільки коштів спрямували з держбюджету під час великої війни Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Протягом майже двох з половиною років повномасштабної війни, з державного бюджету України було виділено 64,5 мільйона гривень на оренду житла для народних депутатів у Києві. За цей період 160 нардепів скористалися правом отримати компенсацію за оренду.

Хто з народних депутатів України скористався правом на компенсацію за житло під час великої війни, розповіли на порталі руху « Чесно ».

Скільки грошей виділяють нардепам на житло

Згідно з законом «Про статус народного депутата України», депутати мають право на компенсацію за оренду житла або оплату готельного номера, якщо вони не мають оселі у столиці та зареєстровані за місцем проживання у понад 30 кілометрах від межі Києва.

У 2022 році компенсації отримали 153 народні депутати, яким сумарно було виплачено майже 30,8 млн гривень з бюджету. У 2023 році відшкодувати витрати на житло просили дещо менше депутатів — 133, а загальна сума виплат склала близько 27,5 млн гривень.

Інфографіка: Чесно

Протягом перших чотирьох місяців 2024 року компенсацію за оренду отримали 108 нардепів, загальна сума виплат склала майже 6,2 млн гривень з державного бюджету.

Середня витрата держави на житло одного депутата становить 16,8 тисяч гривень щомісяця, що приблизно дорівнює двом мінімальним зарплатам. Однак, оскільки деякі депутати регулярно користуються цією компенсацією, а інші лише час від часу, суми виплат на одного депутата можуть варіюватися від 10 тисяч до майже 300 тисяч гривень на рік.

Кому найбільше компенсують оренду

Нардепи фракції «Слуга народу» отримали найбільші компенсації за оренду житла. Протягом 2022−2023 років щорічно на їхнє житло з бюджету витрачалося по 20 млн гривень, а за перші чотири місяці 2024 року ця сума склала вже 4,7 млн гривень. Це перевищує відшкодування для народних обранців усіх інших фракцій і груп разом узяті.

Інфографіка: Чесно

Переважно право на компенсацію користуються депутати, які представляють мажоритарні округи, що є досить логічним, оскільки більшість з них зазвичай не мають житла у столиці. За період з 2022 по 2024 роки 70% отримувачів компенсацій були обраними з мажоритарних округів.

Інфографіка: Чесно

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