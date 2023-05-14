Компанія Suzuki заявила, що не збирається залишати російський ринок — Finance.ua
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Компанія Suzuki заявила, що не збирається залишати російський ринок

Фондовий ринок
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Компанія Suzuki заявила, що не збирається залишати російський ринок
Компанія Suzuki заявила, що не збирається залишати російський ринок
Японська Suzuki залишиться на ринках росії, білорусі та Казахстану.
Про це під час нещодавньої дилерської конференції бренду заявила операційний директор ТОВ «Сузукі Мотор Рус» Ірина Зеленцова.
За словами топ-менеджерки, збереження бренду Suzuki на ринках цих країн стане ключовою філософією його розвитку, але для цього компанії доведеться провести певну адаптацію і побудувати базис розвитку. Що саме мається на увазі під «адаптацією», поки що не відомо.
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Чи поновляться постачання автомобілів Suzuki, у компанії не уточнили. Вже близько року вони потрапляють до рф лише за схемою паралельного імпорту, тоді як офіційно до країни-агресорки поставляються лише деякі запчастини, необхідні для виконання гарантійних зобов’язань бренду перед клієнтами.
Нагадаємо, на початку 2023 року в Україні стартували продажі нового Suzuki S-cross. Автомобіль в Україні наразі представлено в двох комплектаціях GL та GLX з повним або переднім приводом, а ціни стартують від 822 тисяч гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
MMR
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