Suzuki вийде з електромобілями на ринок Європи — Finance.ua

Suzuki вийде з електромобілями на ринок Європи Сьогодні 03:47 — Технології&Авто

Suzuki вийде з електромобілями на ринок Європи

Японська автомобілебудівна компанія Suzuki представила свою нову стратегію, в рамках якої почне продавати електромобілі у Японії, Європі та Індії.

Про це повідомляє NHK

Suzuki почне випускати малолітражні акумуляторні електромобілі для комерційного використання в Японії у фінансовому році, який почнеться в квітні.

Це будуть перші електромобілі компанії.

Ба більше, автомобілебудівник планує розширити лінійку, включивши до неї компактні позашляховики та пасажирські малолітражки, представивши загалом шість моделей до 2030 фінансового року.

Також компанія почне продавати акумуляторні електромобілі в Європі у 2024 фінансовому році. Вона додасть позашляховики та малолітражні електромобілі В-класу, представивши п’ять моделей до 2030 фінансового року.

Крім цього, автовиробник розпочне продаж акумуляторних електромобілів в Індії у 2024 фінансовому році та розширить лінійку до шести моделей до 2030 фінансового року.

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Укрінформ За матеріалами:

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