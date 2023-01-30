Suzuki вийде з електромобілями на ринок Європи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Suzuki вийде з електромобілями на ринок Європи

Технології&Авто
31
Suzuki вийде з електромобілями на ринок Європи
Suzuki вийде з електромобілями на ринок Європи
Японська автомобілебудівна компанія Suzuki представила свою нову стратегію, в рамках якої почне продавати електромобілі у Японії, Європі та Індії.
Про це повідомляє NHK.
Suzuki почне випускати малолітражні акумуляторні електромобілі для комерційного використання в Японії у фінансовому році, який почнеться в квітні.
Це будуть перші електромобілі компанії.
Ба більше, автомобілебудівник планує розширити лінійку, включивши до неї компактні позашляховики та пасажирські малолітражки, представивши загалом шість моделей до 2030 фінансового року.
Також компанія почне продавати акумуляторні електромобілі в Європі у 2024 фінансовому році. Вона додасть позашляховики та малолітражні електромобілі В-класу, представивши п’ять моделей до 2030 фінансового року.
Крім цього, автовиробник розпочне продаж акумуляторних електромобілів в Індії у 2024 фінансовому році та розширить лінійку до шести моделей до 2030 фінансового року.
Всі водії транспортних засобів завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ, або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Оформити автоцивілку онлайн 🚗

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.