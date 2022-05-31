Компанія Netflix офіційно пішла з росії — Finance.ua

Компанія Netflix офіційно пішла з росії Вчора 06:51 — Фондовий ринок Компанія Netflix офіційно пішла з росії Відтепер російські абоненти не можуть скористатися послугами програми Netflix. Стрімінговий сервіс офіційно пішов з росії.
Про це інформують на Barrons.
Компанія пішла з росії через війну в Україні. Сайт і додатки Netflix більше недоступні, передплатники більше не мають доступу до сервісу.
Вихід з російського ринку був оголошений в березні. Прессекретар Netflix сказав, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, перш ніж відключати клієнтів.
У квітневому листі до акціонерів компанія Netflix заявила, що втратила 700 000 платних підписників у результаті виходу з росії, через що мала перше глобальне падіння передплатників за десятиліття.
Netflix є провідною світовою стрімінговою платформою з 221,8 мільйонами передплатників на кінець 2021 року. Компанія входить до ряду іноземних компаній, які оголосили про призупинення діяльності або повний вихід з росії після початку війни в Україні 24 лютого.
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