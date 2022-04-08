Компанія Acer призупинила роботу в росії — Finance.ua

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Компанія Acer призупинила роботу в росії

Вчора 16:38Фондовий ринок
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Компанія Acer призупинила роботу в росіїКомпанія Acer призупинила роботу в росії
Компанія Acer у своєму твітері офіційно повідомила про призупинення діяльності у росії. Тайванський виробник електроніки також зауважив, що співпрацює з некомерційними організаціями, для забезпечення гуманітарної підтримки.
Як повідомляє 24 канал, Acer призупиняє роботу в росії «у зв’язку з останніми подіями». Так компанія прокоментувала своє рішення у твітері.
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«Acer суворо дотримується чинних законів і правил міжнародної торгівлі, а також уважно стежить за конфліктом між росією та Україною. Через останні події Acer вирішила призупинити свій бізнес в росії. Ми зосереджуємось на безпеці всіх наших співробітників, що включає постійні зусилля, щоб допомогти кожній людині та їхнім родинам, які постраждали від поточної ситуації. Acer сподівається, що мир буде відновлено якомога швидше. Ми думаємо про постраждалих людей, і ми працюємо з кількома міжнародними агентствами та неурядовими організаціями над гуманітарною підтримкою», — повідомили в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Телеканал 24
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