Бельгія заморозила російські фінансові активи на майже €200 мільярдів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Бельгія заморозила російські фінансові активи на майже €200 мільярдів

Вчора 10:13Фондовий ринок
1189
На виконання санкцій проти рф, запроваджених за рішенням Ради ЄС, Бельгія заморозила російські фінансові активи на загальну суму понад 196 мільярдів євро.
Про це повідомляє The Brussels Times.
«Відповідно до європейських санкцій проти росії Бельгія заблокувала 196,4 мільярда євро російських фінансових транзакцій. Федеральний уряд Бельгії також заморозив активи у 2,7 мільярда євро, що належать 887 особам та 62 установам, які вказані у санкційному списку Європейського Союзу», — йдеться у публікації.
Читайте також
Водночас митні служби Бельгії стежать за дотриманням санкцій щодо товарів на території країни. Зокрема, у портах Бельгії були перевірені понад 23 тисячі контейнерів, і три з них, із предметами розкоші, що призначалися для росії, були вилучені.
Крім того, у порту «Зебрюгге» були затримані 1000 автомобілів високого класу, що призначалися для продажу в росії.
За даними Національного банку Бельгії, у 2017-2019 роках імпорт російських товарів до Бельгії складав, у середньому, суму у 1,5% від ВВП країни, або близько 6,7 мільярда євро щороку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.