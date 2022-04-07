Бельгія заморозила російські фінансові активи на майже €200 мільярдів — Finance.ua

«Відповідно до європейських санкцій проти росії Бельгія заблокувала 196,4 мільярда євро російських фінансових транзакцій. Федеральний уряд Бельгії також заморозив активи у 2,7 мільярда євро, що належать 887 особам та 62 установам, які вказані у санкційному списку Європейського Союзу», — йдеться у публікації.
Водночас митні служби Бельгії стежать за дотриманням санкцій щодо товарів на території країни. Зокрема, у портах Бельгії були перевірені понад 23 тисячі контейнерів, і три з них, із предметами розкоші, що призначалися для росії, були вилучені.
Крім того, у порту «Зебрюгге» були затримані 1000 автомобілів високого класу, що призначалися для продажу в росії.
За даними Національного банку Бельгії, у 2017-2019 роках імпорт російських товарів до Бельгії складав, у середньому, суму у 1,5% від ВВП країни, або близько 6,7 мільярда євро щороку.