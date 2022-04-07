Бельгія заморозила російські фінансові активи на майже €200 мільярдів — Finance.ua

Бельгія заморозила російські фінансові активи на майже €200 мільярдів

Вчора 10:13 — Фондовий ринок

На виконання санкцій проти рф, запроваджених за рішенням Ради ЄС, Бельгія заморозила російські фінансові активи на загальну суму понад 196 мільярдів євро.

«Відповідно до європейських санкцій проти росії Бельгія заблокувала 196,4 мільярда євро російських фінансових транзакцій. Федеральний уряд Бельгії також заморозив активи у 2,7 мільярда євро, що належать 887 особам та 62 установам, які вказані у санкційному списку Європейського Союзу», — йдеться у публікації.

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Водночас митні служби Бельгії стежать за дотриманням санкцій щодо товарів на території країни. Зокрема, у портах Бельгії були перевірені понад 23 тисячі контейнерів, і три з них, із предметами розкоші, що призначалися для росії, були вилучені.

Крім того, у порту «Зебрюгге» були затримані 1000 автомобілів високого класу, що призначалися для продажу в росії.

За даними Національного банку Бельгії, у 2017-2019 роках імпорт російських товарів до Бельгії складав, у середньому, суму у 1,5% від ВВП країни, або близько 6,7 мільярда євро щороку.

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