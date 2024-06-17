Компанії Honda та Nissan додадуть до індексу Nikkei 225 High Dividend Yield 50 — Finance.ua

Компанії Honda та Nissan додадуть до індексу Nikkei 225 High Dividend Yield 50
Nikkei додасть Honda Motor, Nissan Motor і сім інших акцій до складу індексу Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 28 червня в рамках періодичного перегляду, повідомив провайдер індексу.
Про це пише Nikkei Asia.
Серед нових доданих компаній також Hitachi Construction Machinery, Casio Computer і Astellas Pharma. Mitsui & Co., Nomura Holdings та п’ять інших акцій будуть вилучені з індексу.
Після останнього перегляду індекс складався з 48 компонентів, два з яких були вилучені з нього в період, що минув після останнього перегляду. З цією перестановкою кількість компонентів повернеться до 50.
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Акції були відібрані на основі їх очікуваної дивідендної дохідності на кінець травня. Середньозважена дивідендна дохідність індексу на основі нових 50 складових станом на 31 травня склала 3,85%.
Нагадаємо, Nikkei 225 High Dividend Yield 50 — це біржовий індекс, створений компанією Nikkei Inc., що включає 50 компаній з індексу Nikkei 225, які мають найвищі дивідендні доходи.
Раніше повідомлялося, що Honda Motor розглядає можливість будівництва заводу з виробництва електромобілів у Канаді в рамках проєкту вартістю приблизно 2 трлн єн ($13,83 млрд), який, можливо, включатиме власне виробництво акумуляторів.
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