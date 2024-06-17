Компанії Honda та Nissan додадуть до індексу Nikkei 225 High Dividend Yield 50 — Finance.ua
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Компанії Honda та Nissan додадуть до індексу Nikkei 225 High Dividend Yield 50

Фондовий ринок
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Компанії Honda та Nissan додадуть до індексу Nikkei 225 High Dividend Yield 50
Компанії Honda та Nissan додадуть до індексу Nikkei 225 High Dividend Yield 50
Nikkei додасть Honda Motor, Nissan Motor і сім інших акцій до складу індексу Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 28 червня в рамках періодичного перегляду, повідомив провайдер індексу.
Про це пише Nikkei Asia.
Серед нових доданих компаній також Hitachi Construction Machinery, Casio Computer і Astellas Pharma. Mitsui & Co., Nomura Holdings та п’ять інших акцій будуть вилучені з індексу.
Після останнього перегляду індекс складався з 48 компонентів, два з яких були вилучені з нього в період, що минув після останнього перегляду. З цією перестановкою кількість компонентів повернеться до 50.
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Акції були відібрані на основі їх очікуваної дивідендної дохідності на кінець травня. Середньозважена дивідендна дохідність індексу на основі нових 50 складових станом на 31 травня склала 3,85%.
Нагадаємо, Nikkei 225 High Dividend Yield 50 — це біржовий індекс, створений компанією Nikkei Inc., що включає 50 компаній з індексу Nikkei 225, які мають найвищі дивідендні доходи.
Раніше повідомлялося, що Honda Motor розглядає можливість будівництва заводу з виробництва електромобілів у Канаді в рамках проєкту вартістю приблизно 2 трлн єн ($13,83 млрд), який, можливо, включатиме власне виробництво акумуляторів.
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