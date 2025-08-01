Комітет Сенату США підтримав збільшення фінансування допомоги Україні — Finance.ua

Комітет Сенату США підтримав збільшення фінансування допомоги Україні Сьогодні 11:35

Комітет Сенату США підтримав збільшення фінансування допомоги Україні

Впливовий комітет Сенату США схвалив законопроєкт про військові витрати, який передбачає оборонну допомогу Україні на 1 мільярд доларів, попри те, що адміністрація Трампа попросила Конгрес виключити таке фінансування зі свого бюджетного запиту.

Про це повідомляє Reuters.

Ініціатива належить сенаторам Мітчу Макконнеллу (республіканець від штату Кентуккі) та Крісу Кунсу (демократ від штату Делавер).

Згідно з документом, комітет погодив виділення 852 мільярдів доларів для Міністерства оборони США на наступний фінансовий рік, який завершиться 30 вересня 2026 року. Це на 21,7 мільярда доларів, або 2,6%, більше, ніж просив Дональд Трамп на початку цього року.

Законопроєкт включає 800 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 мільйонів доларів на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина яких зрештою йде на підтримку України у війні проти вторгнення росії.

«Я б сказав, що підтримка України становить мільярд доларів», — заявив журналістам сенатор Кріс Кунс від штату Делавер.

Бюджетний запит Трампа та законопроєкт про оборонні асигнування, прийнятий Палатою представників на початку цього року, не передбачали жодного фінансування USAI, яка фінансує допомогу для України.

Однак багато республіканців у Конгресі, зокрема в Сенаті, підтримували Україну ще до того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення на початку 2022 року.

А сам Трамп останнім часом дедалі більше розчарований відмовою москви погодитися на припинення вогню.

Ініціатори законопроєкту наголосили, що США вчаться у України, підтримуючи її військових.

«Припинення взаємодії з Україною підірве зусилля наших військових щодо підготовки до сучасного поля бою», — сказав сенатор Мітч Макконнелл під час засідання комітету.

Щоб набути чинності, законопроєкт про асигнування має бути схвалений повним складом Сенату, а потім узгоджений із законопроєктом Палати представників.

Після цього його буде надіслано до Білого дому, щоб Трамп підписав закон або наклав вето.

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