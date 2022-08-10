Комітет Ради схвалив законопроєкт про «митний безвіз» — Finance.ua
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Комітет Ради схвалив законопроєкт про «митний безвіз»

Казна та Політика
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Комітет Ради схвалив законопроєкт про «митний безвіз»
Комітет Ради схвалив законопроєкт про «митний безвіз»
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт про «митний безвіз» з необхідними техніко-юридичними правками.
Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Telegram.
Йдеться про проєкт закону № 7420 — про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію з ЄС.
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Зокрема, документ передбачає приєднання до Нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS, а також впровадження європейських практик у здійсненні митної справи в Україні, підготовки законодавства до виконання організаційних процедур для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту.
Гетманцев нагадав, що на сьогодні Конвенція об’єднує 35 країн європейського регіону (члени ЄС, ЄАВТ, Туреччина, Македонія та Сербія), які запровадили єдині для всіх договірних сторін правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів із використанням NCTS.
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Як додав заступник голови комітету Ярослав Железняк, закон розглянуть на найближчому засіданні Ради.
Нардеп уточнив, що під час доопрацювання законопроєкту разом з бізнес-асоціаціями внесли норму, що на період дії воєнного стану та протягом одного року з дня припинення чи скасування його дії для оцінки (повторної оцінки, моніторингу) з метою надання авторизації авторизованих економічних операторів будуть застосовуватися понижені значення показників платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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