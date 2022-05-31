Коли закінчиться паливна криза: прогноз експерта — Finance.ua

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Коли закінчиться паливна криза: прогноз експерта

Вчора 21:05Енергетика
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Пік паливної кризи в Україні пройдено, але обсяги постачання ще далекі від потрібного рівня.
Про це під час брифінгу розповів директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
«Кілька тижнів тому було пікове навантаження на ринок пального та тотальний дефіцит. Тепер є таке відчуття, що ми пройшли пік кризи, справді ринок починає працювати. Два тижні тому уряд скасував держрегулювання цін — це була одна з причин, оскільки багато компаній, особливо невеликі, не могли постачати паливо самостійно, оскільки закупівельна вартість була вищою за розраховану Кабміном. Після того як держрегулювання цін зняли, з’явилися економічні стимули активніше постачати паливо», — сказав Куюн.

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Але, за словами експерта, рано говорити про те, що обсяги постачання вийшли на заплановані. Найкраща ситуація зараз із постачанням дизеля, непогана — з постачанням зрідженого газу.
Ситуація із наповненням ринку бензинами відстає від очікувань, каже Куюн. Він пояснив це тим, що європейські заводи насамперед закривають внутрішній попит на бензин та не мають зайвих обсягів для експорту до інших регіонів.
За прогнозом експерта, паливна криза триватиме до липня.
«Щоб ми вийшли на мінімальні обсяги нашого споживання — десь до липня продовжуватиметься вихід на потрібні обсяги», — зазначив він.
За матеріалами: uamotors
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