Коли треба оформити паспорт дитині: батькам нагадали важливу деталь — Finance.ua
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Коли треба оформити паспорт дитині: батькам нагадали важливу деталь

Особисті фінанси
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Паспорт громадянина України є надважливим документом, який посвідчує особу та підтверджує її громадянство. Проте коли саме потрібно оформляти паспорт (у формі ID-картки) дитині, знають не всі.
Про це розповіла директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Коли треба оформити паспорт дитині

За словами експертки, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) попри повномасштабну війну продовжують надавати майже 450 видів послуг — від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексних послуг ветеранам (які за допомогою ЦНАПів можна оформити за однією заявою).
При цьому однією з найбільш затребуваних послуг є саме отримання паспорта.
«Наприклад, паспорт громадянина України у формі ID мають отримати в 14 років. Але не всі батьки пам’ятають про це, бо вони самі отримували свій перший паспорт в 16 років», — пояснила Шамрай.
Вона уточнила, що, наприклад, для складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) для подальшого вступу до закладів вищої освіти, необхідно мати ID-картку.
«І батьки згадують про це в останній момент», — додала директор департаменту.
Наталія Шамрай пояснила, що «те, за якими послугами звертаються частіше, залежить від періодів часу, від різних ситуацій».
«Реєструють майно, яке набувають у власність, або яке необхідно внести в реєстр, права на яке отримані до 2013 року. Також дуже багато людей вимушені були змінити місце проживання через війну і тепер їм необхідно зареєструватися та отримати допомогу», — розповіла вона.
Експерт додала, що у ЦНАПах можна також:
  • оновити дані військовозобов'язаним громадянам
  • оформити комплекс послуг для ветеранів
  • оформити допомогу при народженні дитини
  • оформити посвідчення водія
  • зареєструвати транспортні засоби
  • отримати свідоцтво про шлюб тощо
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном.
За матеріалами:
РБК-Україна
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