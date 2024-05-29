Коли треба оформити паспорт дитині: батькам нагадали важливу деталь — Finance.ua

Коли треба оформити паспорт дитині: батькам нагадали важливу деталь Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Паспорт громадянина України є надважливим документом, який посвідчує особу та підтверджує її громадянство. Проте коли саме потрібно оформляти паспорт (у формі ID-картки) дитині, знають не всі.

Про це розповіла директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Коли треба оформити паспорт дитині

За словами експертки, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) попри повномасштабну війну продовжують надавати майже 450 видів послуг — від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексних послуг ветеранам (які за допомогою ЦНАПів можна оформити за однією заявою).

При цьому однією з найбільш затребуваних послуг є саме отримання паспорта.

«Наприклад, паспорт громадянина України у формі ID мають отримати в 14 років. Але не всі батьки пам’ятають про це, бо вони самі отримували свій перший паспорт в 16 років», — пояснила Шамрай.

Вона уточнила, що, наприклад, для складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) для подальшого вступу до закладів вищої освіти, необхідно мати ID-картку.

«І батьки згадують про це в останній момент», — додала директор департаменту.

Наталія Шамрай пояснила, що «те, за якими послугами звертаються частіше, залежить від періодів часу, від різних ситуацій».

«Реєструють майно, яке набувають у власність, або яке необхідно внести в реєстр, права на яке отримані до 2013 року. Також дуже багато людей вимушені були змінити місце проживання через війну і тепер їм необхідно зареєструватися та отримати допомогу», — розповіла вона.

Експерт додала, що у ЦНАПах можна також:

оновити дані військовозобов'язаним громадянам

оформити комплекс послуг для ветеранів

оформити допомогу при народженні дитини

оформити посвідчення водія

зареєструвати транспортні засоби

отримати свідоцтво про шлюб тощо

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном.

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