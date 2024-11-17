Коли найвигідніше купувати флагманський смартфон — Finance.ua

Коли найвигідніше купувати флагманський смартфон Сьогодні 06:17 — Технології&Авто

Коли найвигідніше купувати флагманський смартфон

Флагманські смартфони зазвичай випускаються з передовими технологіями, новітніми функціями та новим стильним дизайном. Вибір часу покупки може бути важливим, якщо хочете заощадити гроші, купуючи дорогий пристрій.

Про те, коли варто подумати про покупку флагманського смартфона, розповідає Gizmochina.

Коли найвигідніше купувати флагманський смартфон

Після виходу нової моделі. Щороку такі бренди смартфонів, як Apple, Samsung, OnePlus та інші, випускають свої топові смартфони.

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Таким чином, старі пристрої зазвичай отримують офіційне зниження ціни. Це чудова можливість для клієнтів придбати пристрій преміумкласу за нижчою ціною.

Вибір торішнього флагманського пристрою означає втрату деяких нових функцій, але це зазвичай незначна різниця.

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З кожним поколінням бренди часто випускають невеликі оновлення, які стосуються продуктивності, камер, акумуляторів і навіть деяких нових функцій програмного забезпечення.

Але ви можете отримати угоду, яка заощадить вам значну суму грошей, якщо пропустите їх.

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Святкові розпродажі. Сезон свят є найкращим часом для придбання найкращого смартфона.

Розпродажі Amazon Prime Day, Чорна п’ятниця, Кіберпонеділок і навіть регіональні розпродажі під час фестивалів є чудовими прикладами основних розпродажів. Під час цих заходів споживачі можуть знайти значні знижки, комплексні акції та ексклюзивні телефони.

У той час як нові флагманські моделі іноді отримують чудові ціни та обмежені терміни, старіші телефони преміумкласу часто пропонують значні знижки.

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Існують також розпродажі, які зазвичай відбуваються в грудні та на початку січня.

Програми обміну (Trade-in). Багато виробників смартфонів часто пропонують програми, які дозволяють обмінювати старі пристрої на нові. Ця програма також відома як Trade-in.

Якщо у вас попередня модель флагманського смартфона, то зможете отримати значну знижку, обмінюючи його на нову модель.

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