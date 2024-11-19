Коли можна буде подати заявку на «тисячу від Зеленського» — Федоров Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Коли можна буде подати заявку на «тисячу від Зеленського» — Федоров

Заявку на так звану «зимову підтримку» можна буде подати через застосунок «Дія» з 1 грудня 2024 року. Цей застосунок встановлений на 70% смартфонів в Україні.

Про це віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час телемарафону.

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«Ми також на 1 грудня готуємо запуск масштабної послуги щодо зимової підтримки через застосунок і вже працюємо над тим, як зробити інфраструктуру стійкою і витримати весь потік заявок, який буде», — сказав він.

Федоров каже, що це буде" найбільш, напевно, масштабною популярною послугою, яку ми запускали за останні роки".

Він повідомив, що «Дією» користується 21 млн українців, і приблизно 70% всіх смартфонів мають встановлену «Дію».

Довідка Finance.ua:

У жовтні президент Зеленський заявив про надання кожному українцеві 1000 грн. Подати заявку на отримання допомоги можна буде протягом зими, а витратити кошти необхідно впродовж 2025 року тільки на українські товари та послуги. Проте деякі громадяни не зможуть отримати виплату.

На що не можна буде витратити кошти. Головна мета виплати полягає у підтримці здоров’я та добробуту українців. Таким чином, кошти можна витратити на оплату комунальних та інших послуг, медикаменти та харчові продукти. Однак громадяни обмежені у витратах коштів на предмети розкоші чи задоволення. Йдеться про:

алкоголь;

тютюнові вироби;

товари не першої потреби;

розваги;

подорожі;

коштовності (електроніка чи дорогий одяг).

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