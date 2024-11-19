Коли можна буде подати заявку на «тисячу від Зеленського» — Федоров — Finance.ua
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Коли можна буде подати заявку на «тисячу від Зеленського» — Федоров

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Коли можна буде подати заявку на «тисячу від Зеленського» — Федоров
Коли можна буде подати заявку на «тисячу від Зеленського» — Федоров
Заявку на так звану «зимову підтримку» можна буде подати через застосунок «Дія» з 1 грудня 2024 року. Цей застосунок встановлений на 70% смартфонів в Україні.
Про це віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час телемарафону.
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«Ми також на 1 грудня готуємо запуск масштабної послуги щодо зимової підтримки через застосунок і вже працюємо над тим, як зробити інфраструктуру стійкою і витримати весь потік заявок, який буде», — сказав він.
Федоров каже, що це буде" найбільш, напевно, масштабною популярною послугою, яку ми запускали за останні роки".
Він повідомив, що «Дією» користується 21 млн українців, і приблизно 70% всіх смартфонів мають встановлену «Дію».

Довідка Finance.ua:

  • У жовтні президент Зеленський заявив про надання кожному українцеві 1000 грн. Подати заявку на отримання допомоги можна буде протягом зими, а витратити кошти необхідно впродовж 2025 року тільки на українські товари та послуги. Проте деякі громадяни не зможуть отримати виплату.
  • На що не можна буде витратити кошти. Головна мета виплати полягає у підтримці здоров’я та добробуту українців. Таким чином, кошти можна витратити на оплату комунальних та інших послуг, медикаменти та харчові продукти. Однак громадяни обмежені у витратах коштів на предмети розкоші чи задоволення. Йдеться про:
  • алкоголь;
  • тютюнові вироби;
  • товари не першої потреби;
  • розваги;
  • подорожі;
  • коштовності (електроніка чи дорогий одяг).
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За матеріалами:
РБК-Україна
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