На які товари не можна буде витратити 1000 Зеленського — Finance.ua

На які товари не можна буде витратити 1000 Зеленського Вчора 09:13

На які товари не можна буде витратити 1000 Зеленського

У жовтні президент Володимир Зеленський оголосив про разову фінансову допомогу у розмірі 1000 грн, яку зможе отримати кожний українець. Виплату можна буде використати на українські товари та послуги, але не на будь-що.

На що не можна буде витратити кошти

Головна мета виплати полягає у підтримці здоров’я та добробуту українців. Таким чином, кошти можна витратити на оплату комунальних та інших послуг, медикаменти та харчові продукти. Однак громадяни обмежені у витратах коштів на предмети розкоші чи задоволення.

Йдеться про:

алкоголь;

тютюнові вироби;

товари не першої потреби;

розваги;

подорожі;

коштовності (електроніка чи дорогий одяг).

Фінансова допомога повинна сприяти поліпшенню базового рівня життя українців, а не витрачатися на те, що не є критичним для виживання в умовах повномасштабної війни.

Мета грошової допомоги є у підтримці тих, хто найбільше потребує допомоги та сприянні зниження соціального напруження та довіри до державних програм підтримки.

Довідка Finance.ua:

У жовтні президент Зеленський заявив про надання кожному українцеві 1000 грн. Подати заявку на отримання допомоги можна буде протягом зими, а витратити кошти необхідно впродовж 2025 року тільки на українські товари та послуги. Проте деякі громадяни не зможуть отримати виплату.

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