На які товари не можна буде витратити 1000 Зеленського — Finance.ua
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На які товари не можна буде витратити 1000 Зеленського

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На які товари не можна буде витратити 1000 Зеленського
На які товари не можна буде витратити 1000 Зеленського
У жовтні президент Володимир Зеленський оголосив про разову фінансову допомогу у розмірі 1000 грн, яку зможе отримати кожний українець. Виплату можна буде використати на українські товари та послуги, але не на будь-що.
На що не можна буде витратити кошти
Головна мета виплати полягає у підтримці здоров’я та добробуту українців. Таким чином, кошти можна витратити на оплату комунальних та інших послуг, медикаменти та харчові продукти. Однак громадяни обмежені у витратах коштів на предмети розкоші чи задоволення.
Йдеться про:
  • алкоголь;
  • тютюнові вироби;
  • товари не першої потреби;
  • розваги;
  • подорожі;
  • коштовності (електроніка чи дорогий одяг).
Фінансова допомога повинна сприяти поліпшенню базового рівня життя українців, а не витрачатися на те, що не є критичним для виживання в умовах повномасштабної війни.
Мета грошової допомоги є у підтримці тих, хто найбільше потребує допомоги та сприянні зниження соціального напруження та довіри до державних програм підтримки.

Довідка Finance.ua:

  • У жовтні президент Зеленський заявив про надання кожному українцеві 1000 грн. Подати заявку на отримання допомоги можна буде протягом зими, а витратити кошти необхідно впродовж 2025 року тільки на українські товари та послуги. Проте деякі громадяни не зможуть отримати виплату.
За матеріалами:
Novyny.live
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