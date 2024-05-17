Коломойський не зміг через суд розірвати договори поруки за кредитами з Нацбанком — Finance.ua
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Коломойський не зміг через суд розірвати договори поруки за кредитами з Нацбанком

Казна та Політика
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Коломойський не зміг через суд розірвати договори поруки за кредитами з Нацбанком
Коломойський не зміг через суд розірвати договори поруки за кредитами з Нацбанком
Київський апеляційний суд 16 травня 2024 року скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом ексакціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку України та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до входження держави в капітал банку.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
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«Суд підтримав правову позицію Національного банку, яка полягала, зокрема в тому, що сам факт зміни власника корпоративних прав ПриватБанку внаслідок націоналізації не призвів до зміни прав та обов’язків сторін за договорами», — прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.
У 2017 році Ігор Коломойський подав позов до Печерського районного суду міста Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення ПриватБанком отриманих ним кредитів рефінансування. Печерський районний суд міста Києва 20 квітня 2019 року задовольнив його позов. Не погодившись із винесеним рішенням, Національний банк оскаржив його в суді апеляційної інстанції, який підтримав правову позицію Національного банку.
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Нагадаємо, що протягом 2008−2014 років Національний банк надав ПриватБанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн.
У 2015 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, в рахунок забезпечення погашення зазначених кредитів уклав з Національним банком договори поруки. Фактично, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, проте не виконав жодного з цих зобов’язань.
У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримане рефінансування.
За матеріалами:
Finance.ua
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