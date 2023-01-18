Кличко зустрівся з керівництвом Європейського банку: про що говорили — Finance.ua
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Кличко зустрівся з керівництвом Європейського банку: про що говорили

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Кличко зустрівся з керівництвом Європейського банку: про що говорили
Кличко зустрівся з керівництвом Європейського банку: про що говорили
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Давосі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо та першим віце-президентом Юргеном Рігтерінком. Вони обговорили подальшу співпрацю банку з українською столицею.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Віталій Кличко.
За словами мера Києва, сьогодні столиця реалізує спільно з ЄБРР кілька великих та важливих проєктів.
Зокрема, йдеться про:
  • фінансування закупівлі Києвом вагонів метро — на 50 млн євро;
  • допомогу у модернізації теплоенергетичного комплексу — загальна сума проекту 140 млн євро;
  • закупівлю трамваїв на 60 млн євро;
  • 60 мільйонів ЄБРР виділить на ремонт мосту метро через Дніпро.
«Також обговорюємо з партнерами фінансування будівництва лікарні швидкої допомоги на правому березі столиці. Всі проєкти продовжуємо і втілимо, Києву і надалі допомагатимуть, дякую нашим партнерам та друзям, які вірять у Київ та Україну!» — написав Кличко в Telegram.
Нагадаємо, 16 січня у Давосі стартував Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Головними темами заходу залишаються війна росії проти України та її наслідки для світової економіки.
Нагадаємо, всі головні меседжі зі Світового економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі. 👇🏻

Давос-2023: найголовніше (новина оновлюється)

За матеріалами:
Novyny.live
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