Кінець епохи долара: «ветеран» Волл-Стріт передбачив похмуре майбутнє американської валюти — Finance.ua

Кінець епохи долара: «ветеран» Волл-Стріт передбачив похмуре майбутнє американської валюти Сьогодні 09:14 — Валюта

Кінець епохи долара: «ветеран» Волл-Стріт передбачив похмуре майбутнє американської валюти

Американський долар вже в найближчому майбутньому ризикує втратити свою домінуючу роль у світі. Валюта США перестане бути основою для світових фінансів та торгівлі через аутсорсинг, Китай та криптоактиви.

наближається кінець епохи. Про це в інтерв'ю The New York Times заявив «ветеран» Волл-Стріт Дік Бов, який пропрацював фінансовим аналітиком 54 роки поспіль. Бов вважає, що для долара

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«Долар завершує свою роль як світова резервна валюта», — сказав він. Згідно з прогнозами експерта, такий сценарій розвинеться з кількох комплексних причин:

Штати надто захопилися аутсорсингом, концентруючи свої виробництва інших країнах;

економіка Китаю перевершить США за розміром;

розвиток криптовалют, який за належного регулювання може «заповнити порожнечу, яку залишить долар».

На думку Бова, тренд на аутсорсинг дав іншим країнам, особливо Китаю, більше контролю за міжнародним виробництвом, світовою економікою та світовими грошовими потоками. А це були стовпи, на яких трималося глобальне домінування долара протягом усіх десятиліть після закінчення Другої світової війни.

Бов вважає: аналітики, які не прогнозують краху долара, просто «ченці, що моляться грошам». За його словами, його колеги «не хочуть кусати руку, яка їх годує», і тому своїми заявами намагаються утримати традиційну фінансову систему на плаву.

Поки що доларові активи досі становлять близько 60% міжнародних резервів у світі (за даними МВФ). Проте деякі країни вже взяли курс на дедоларизацію своїх «запасів».

китайський юань та біткоїн. Ця тенденція особливо посилилася після того, як росія від «баксу» вдарила по економіці цієї країни через запровадження санкцій США. Як мінімум Бразилія, Аргентина, Індія та Бангладеш активно досліджують використання для торгівлі та платежів інших валют та активів, таких як

Бов раніше давав фінансові прогнози, що збувалися. Зокрема, він поряд з інвестором The Big Short Майклом Буррі та титаном хедж-фондів Джоном Полсоном помітив проблеми в американському житловому секторі до того, як він обвалився і спровокував світову фінансову кризу 2008 року. Бов попереджав про кризу ще в 2005 році, за кілька років до того, як лопнули кілька банків і почалася глобальна рецесія.

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