Кількість міжнародних компаній в Україні скоротилася в 4,5 рази — Finance.ua
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Кількість міжнародних компаній в Україні скоротилася в 4,5 рази

Фондовий ринок
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Кількість міжнародних компаній в Україні скоротилася в 4,5 рази
Кількість міжнародних компаній в Україні скоротилася в 4,5 рази
Кількість представлених в Україні міжнародних компаній та їхніх представництв скоротилася у 4,5 рази — з 624 на початку року до 137 у липні 2022 року.
Про це повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник.
«Левова частка міжнародних фінкомпаній, що залишили Україну після кризи 2008 року, так і не повернулися. Збройна агресія рф призвела до масового відтоку російських компаній в 2014-2015 роках. За підсумками 2022 року очікується остаточний вихід корпорацій, пов’язаних з росією», — пояснив Олійник.
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Він додав, що міжнародні компанії — це основні споживачі професійної офісної нерухомості. Після війни в Україні очікується поява нових європейських організацій, підприємств та брендів, що може стати позитивним чинником розвитку ринку комерційної нерухомості у великих містах.
За словами Олійника, приблизно 50% офісних приміщень зайняті ІТ-компаніями, яких в Україні налічується близько 4000, включно з іноземними. Проте з початку війни понад 40% ІТ-фахівців виїхали за кордон. Отже, в найближчій перспективі очікується скорочення поглинання офісних площ IT-галузою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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