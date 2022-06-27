Кількість криптовалют у світі перевищила 20 000 — Finance.ua
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Кількість криптовалют у світі перевищила 20 000

Фінтех і Картки
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Кількість криптовалют у світі перевищила 20 000
Кількість криптовалют у світі перевищила 20 000
Провідний онлайн рейтинг криптовалют CoinMarketCap в даний час нараховує більше 20 000 видів монет. Кількість криптовалют, представлених на сайті, збільшилась в 10 разів з вересня 2018 року.
Bitcoin залишається безперечним королем криптовалют, на його частку припадає понад 42,4% загальної ринкової капіталізації.
За словами генерального директора Binance Чанпен Чжао, біржа на даний момент додала в список підтримуваних лише два відсотки активів доступних на CoinMarketCap.

Криптовалюта Cardano: шлях ADA 🧐

Розробники нових криптовалют мають заповнити форму відправки та пройти процес перевірки, якщо вони хочуть, щоб їхні активи відображалися у провідному крипто-рейтингу світу.
До речі, на платформі для торгівлі криптовалютою Coinsmart можна швидко та легко купувати біткоіни та інші цифрові валюти. А з промокодом GETCRYPTO можна отримати знижку в розмірі 20 $ у BTC на перший депозит.

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За матеріалами:
noworries
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