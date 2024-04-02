Кількість іноземних банків у росії за 2023 рік скоротилася — Finance.ua
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Кількість іноземних банків у росії за 2023 рік скоротилася

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Кількість іноземних банків у росії за 2023 рік скоротилася
Кількість іноземних банків у росії за 2023 рік скоротилася
За 2023 рік у росії кількість діючих кредитних організацій за участю нерезидентів зменшилася до 96 зі 108. За 2022 рік їх кількість зменшилася до 108 зі 115.
Про це пише «Мінфін» з посиланням на Мoscowtimes.
Після початку війни в Україні західні країни запровадили екстремальні санкції проти фінансового сектора росії, а іноземні банки почали виходити з країни. Ескалація санкцій швидко обмежила кількість потенційних покупців бізнесу іноземців.
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Влада поступово ускладнила вихід з російських активів іноземцям, запровадивши процедуру спеціальних дозволів на рівні президента росії володимира путіна для певного списку банків та компаній з акціонерами з «недружніх» росії країн.
Сукупний статутний капітал банків на кінець 2023 року збільшився до 3,4 трильйона рублів, а інвестиції нерезидентів у статутні капітали банків, що діють, знизилися до 335,5 мільярда рублів (-9,0%).
Частка іноземного капіталу в сукупному капіталі чинних банків росії станом на початок 2024 року склала 7,0%, скоротившись за минулий рік на 2,0 процентні пункти.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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