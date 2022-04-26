Кільцева електричка у Києві курсуватиме за оновленим графіком — Finance.ua
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Кільцева електричка у Києві курсуватиме за оновленим графіком

Вчора 23:04Казна та Політика
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Як повідомили в КМДА, Укрзалізниця змінює графіки курсування для кільцевої електрички Києва задля зручності пасажирів.
З 26 квітня, додаємо ще рейси зранку та ввечері, щоб дати можливість пасажирам поїхати по справах або повернутись додому впритул до початку комендантської години.
Крім того, зменшуємо інтервал курсування електрички до 30 хвилин в пікові години.
Детальний розклад тут.
Раніше «Укрзалізниця» почала ремонтні роботи на платформі станції «Русанівка» у Києві.
З 19 квітня на маршруті київської кільцевої електрички почав курсувати ще один модернізований електропоїзд та додано зупинку на станції Київська Русанівка.
За матеріалами: Економічна Правда
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