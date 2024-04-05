Казахстанські банки також відмовляються від російських карток «Мир» — Finance.ua

Казахстанські банки також відмовляються від російських карток «Мир» Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

Казахстанські банки також відмовляються від російських карток «Мир»

Слідом за Вірменією і Киргизстаном від обслуговування карток російської платіжної системи «Мир» масово відмовляються банки Казахстану — ключового торговельного партнера кремля на пострадянському просторі, що входить до блоку ОДКБ і ЄАЕС.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що простір використання російських карток «Мир» продовжує стрімко скорочуватися після того, як США запровадили санкції проти російської платіжної системи і пригрозили вторинними заходами банкам, які їх ігнорують.

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До санкцій проти системи «Мир» де-факто приєднався найбільший у Казахстані Halyk Bank. Він повністю припинив обслуговування російських карт, включно з переказами, оплатою через термінали і зняттям готівки в банкоматах.

За словами представника банку, це сталося в лютому, коли під блокуючі санкції США потрапила Національна система платіжних карток (НСПК) — 100-відсоткова «дочка» ЦБ рф, відповідальна за обслуговування та емісію «Мира».

російські картки також не обслуговують у ForteBank, Нурбанку, Freedom Bank і банку «ЦентрКредит». «Ви можете навіть не намагатися в Казахстані банки знайти, це не від нас санкції, це картка „Мир“ під санкціями для Казахстану», — заявили в кол-центрі «ЦентрКредита».

Представник ForteBank повідомив, що перекази не проходять «через санкції».

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Частково з російськими картами в Казахстані продовжують працювати лише «ВТБ Казахстан» і Bereke bank (колишня казахстанська «дочка» Сбербанку). При цьому перший дозволяє знімати готівку з «Мира» в банкоматах тільки в національній валюті - тенге, а другий не дозволяє здійснювати грошові перекази.

Нагадаємо, картки російської платіжної системи «Мир» перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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