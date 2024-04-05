Казахстанські банки також відмовляються від російських карток «Мир» — Finance.ua

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Казахстанські банки також відмовляються від російських карток «Мир»

Фондовий ринок
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Казахстанські банки також відмовляються від російських карток «Мир»
Казахстанські банки також відмовляються від російських карток «Мир»
Слідом за Вірменією і Киргизстаном від обслуговування карток російської платіжної системи «Мир» масово відмовляються банки Казахстану — ключового торговельного партнера кремля на пострадянському просторі, що входить до блоку ОДКБ і ЄАЕС.
Про це пише The Moscow Times.
Зазначається, що простір використання російських карток «Мир» продовжує стрімко скорочуватися після того, як США запровадили санкції проти російської платіжної системи і пригрозили вторинними заходами банкам, які їх ігнорують.
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До санкцій проти системи «Мир» де-факто приєднався найбільший у Казахстані Halyk Bank. Він повністю припинив обслуговування російських карт, включно з переказами, оплатою через термінали і зняттям готівки в банкоматах.
За словами представника банку, це сталося в лютому, коли під блокуючі санкції США потрапила Національна система платіжних карток (НСПК) — 100-відсоткова «дочка» ЦБ рф, відповідальна за обслуговування та емісію «Мира».
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російські картки також не обслуговують у ForteBank, Нурбанку, Freedom Bank і банку «ЦентрКредит». «Ви можете навіть не намагатися в Казахстані банки знайти, це не від нас санкції, це картка „Мир“ під санкціями для Казахстану», — заявили в кол-центрі «ЦентрКредита».
Представник ForteBank повідомив, що перекази не проходять «через санкції».
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Частково з російськими картами в Казахстані продовжують працювати лише «ВТБ Казахстан» і Bereke bank (колишня казахстанська «дочка» Сбербанку). При цьому перший дозволяє знімати готівку з «Мира» в банкоматах тільки в національній валюті - тенге, а другий не дозволяє здійснювати грошові перекази.
Нагадаємо, картки російської платіжної системи «Мир» перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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