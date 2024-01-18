Канада заблокує доступ до своїх технологічних досліджень російським та китайським вченим — Finance.ua
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Канада заблокує доступ до своїх технологічних досліджень російським та китайським вченим

Світ
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Канада заблокує доступ до своїх технологічних досліджень російським та китайським вченим
Канада заблокує доступ до своїх технологічних досліджень російським та китайським вченим
Уряд Канади склав список закордонних інститутів і лабораторій, пов’язаних з організаціями в росії, Китаї та Ірані, які можуть становити загрозу національній безпеці Канади.
Зазначається, що Оттава не фінансуватиме проєкти, якщо ці інституції якимось чином до них причетні. Таким чином Канада намагається запобігти унеможливити потрапляння сучасних технологій, що розробляються в країні, до рук геополітичних суперників.
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Організації переважно розташовані в Китаї, але в списку також є кілька з росії та Ірану. Серед них Національний університет оборонних технологій Китаю, різні китайські військові школи та іранський Університет Імама Хоссейна, який зосереджений на ядерних дослідженнях.
Нові правила також визначають список дослідних областей, які в Канаді вважають пріоритетними та потребують захисту. У тому числі як сучасні види озброєнь, аерокосмічні і супутникові системи, а й цифрова інфраструктура, штучний інтелект, передові енергетичні технології, медико-біологічні розробки.
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Чиновники, оголошуючи про обмеження, пояснили, що в уряді дедалі більше побоюються, що стратегічні розробки потраплять до рук політичних супротивників Канади.
Зокрема, нещодавно федеральний суд відмовив в отриманні візи для навчання в Університеті Ватерлоо (провінція Онтаріо) громадянину Китаю, який хотів використати отримані знання для поліпшення китайської системи охорони здоров’я.
Суддя вважав, що його дії підпадають під визначення «нетрадиційного шпигунства», оскільки китайська влада могла змусити студента до такої протиправної діяльності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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