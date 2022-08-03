Канада розширила санкції проти рф — Finance.ua

Канада розширила санкції проти рф Вчора 08:28 — Фондовий ринок

Канада розширила санкції проти рф

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про запровадження додаткових санкцій у зв’язку з незаконним і невиправданим вторгненням росії в Україну.

Нові санкції стосуються 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які «причетні до безглуздого кровопролиття, вчиненого президентом росії путіним, зокрема жахливі події в Бучі».

«Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі наявні засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі», — зазначається в пресрелізі уряду Канади.

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Крім того, Канада продовжує працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб координувати дії та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.

«Ми не дозволимо володимиру путіну та його помічникам діяти безкарно. Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить працювати зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб притягнути її до відповідальності. Канада підтримує Україну», — наголосила Мелані Жолі.

Нагадаємо, минулого місяця Канада запровадила персональні санкції проти ще 29 осіб у зв’язку з агресивною війною росії проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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