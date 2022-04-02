Канада готує нові санкції проти росії — Finance.ua

«Ми й надалі чинитимемо максимальний тиск на російський режим. Ми вже запровадили суворі санкції й продовжимо надсилати летальну зброю. Але ми розуміємо, що необхідно робити більше і саме тому на підході — нові санкції», — сказала Жолі.
Вона додала, що Канада «має одні із найміцніших відносин з Україною серед усіх держав світу». «Ми солідарні з Україною на тлі вторгнення росії», — наголосила міністр.
Нагадаємо, наразі канадські санкції, запроваджені через російську агресію проти України, поширюються на понад 1000 фізичних та юридичних осіб. Канада також передала Україні летального та нелетального військового обладнання на понад 100 млн дол, а також надала значну фінансову підтримку.