У МЗС Франції анонсували нові санкції проти росії — Finance.ua
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У МЗС Франції анонсували нові санкції проти росії

Вчора 16:15
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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що проти росії готуються нові санкції. Вони були узгоджені з Європейським союзом.
Про це повідомляє The Washington Post.
За словами міністра, нові санкції проти росії необхідні, «щоб змусити путіна покласти край шаленій агресії».
Ле Дріан додав, що Франція оголосить про санкції найближчими днями і розкриє подробиці.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Франції заявив, що росія не повинна розраховувати на перемогу в Україні. Він закликав світових лідерів посилити тиск на РФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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