У МЗС Франції анонсували нові санкції проти росії — Finance.ua

У МЗС Франції анонсували нові санкції проти росії

Вчора 16:15

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що проти росії готуються нові санкції. Вони були узгоджені з Європейським союзом.

За словами міністра, нові санкції проти росії необхідні, «щоб змусити путіна покласти край шаленій агресії».

Ле Дріан додав, що Франція оголосить про санкції найближчими днями і розкриє подробиці.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Франції заявив, що росія не повинна розраховувати на перемогу в Україні. Він закликав світових лідерів посилити тиск на РФ.

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