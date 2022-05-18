Кабмін зобов'язав «Укрбуд» направити до держбюджету дивіденди 3,3 млрд гривень з прибутку за 2021 рік — Finance.ua

Кабмін зобов'язав «Укрбуд» направити до держбюджету дивіденди 3,3 млрд гривень з прибутку за 2021 рік

Вчора 17:18 — Казна та Політика

Кабмін зобов'язав «Укрбуд» направити до держбюджету дивіденди 3,3 млрд гривень з прибутку за 2021 рік

Кабінет Міністрів зобов’язав державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд» направити до державного бюджету дивіденди у розмірі 3,329 млрд гривень, що становить 100% прибутку за 2021 рік.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 387 від 7 травня.

Також Кабмін доручив подати до 20 червня на розгляд загальних зборів товариства річний звіт «Укрбуду» за 2021 рік, що включає консолідовану фінансову звітність та звіт правління за 2021 рік.

Нагадаємо, у березні Кабінет Міністрів доручив національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», акціонерному товариству «Укргідроенерго», будівельній компанії «Укрбуд» забезпечити в одноденний термін авансове перерахування у повному обсязі до державного бюджету суми річних дивідендів, розрахованої за базовим нормативом відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів — господарської діяльності у 2021 році.

Довідка Finance.ua:

«Укрбуд» призупинив будівельні роботи на своїх об’єктах улітку 2019 року;

«Київміськбуд» узяв на себе зобов’язання щодо завершення будівництва об’єктів «Укрбуду» наприкінці 2019 року;

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