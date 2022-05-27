Кабмін знайшов вихід із паливної кризи — Finance.ua

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Кабмін знайшов вихід із паливної кризи

Вчора 17:14Енергетика
2004
Кабмін знайшов вихід із паливної кризиКабмін знайшов вихід із паливної кризи
Кабінет Міністрів вирішив закупити нафтопродукти за кордоном та направити їх на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву. Замовником буде «Укрзалізниця».
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«У зв’язку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку прийнято проект постанови щодо здійснення їх публічних закупівель в умовах воєнного стану», — написав він.
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Документом передбачається, що АТ «Укрзалізниця», виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.
«Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву», — повідомив прем’єр.
Нагадаємо заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма 11 травня повідомив, що дефіцит бензину та дизельного палива в Україні невдовзі ліквідують. Крім того, буде створено окремий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити.
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Відзначимо, мережі АЗС 19 травня різко підняли ціни на бензин і дизельне паливо після публікації постанови Кабміну про скасування державного регулювання. Ціни на бензин злетіли до 51-52 гривень за літр, на дизпаливо до 57-58 гривень.

Дефіцит пального в Україні: чому так сталося та коли він закінчиться

За матеріалами: РБК-Україна
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