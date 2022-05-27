Кабмін знайшов вихід із паливної кризи — Finance.ua

Документом передбачається, що АТ «Укрзалізниця», виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.
«Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву», — повідомив прем’єр.
Нагадаємо заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма 11 травня повідомив, що дефіцит бензину та дизельного палива в Україні невдовзі ліквідують. Крім того, буде створено окремий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити.
Відзначимо, мережі АЗС 19 травня різко підняли ціни на бензин і дизельне паливо після публікації постанови Кабміну про скасування державного регулювання. Ціни на бензин злетіли до 51-52 гривень за літр, на дизпаливо до 57-58 гривень.