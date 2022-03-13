Кабмін збільшив Резервний фонд держбюджету на 50 мільярдів — Finance.ua

Кабмін збільшив Резервний фонд держбюджету на 50 мільярдів

Вчора 11:15 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо збільшення коштів Резервного фонду держбюджету на 50,8 млрд грн.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав у зверненні

«Уряд ухвалив рішення про збільшення коштів Резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. Кошти до Резервного фонду перенаправлені з усіх програм розвитку, які неможливо реалізувати у воєнний час», — сказав Шмигаль.

За його словами, таке рішення дозволяє оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки та оборони. «Вчора військовослужбовцям було перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди під час дії військового стану. А також учора рішенням уряду 3,9 млрд грн було направлено на харчування ЗСУ», — зауважив глава уряду.

Шмигаль також поінформував, що йде співпраця з партнерами по всьому світу. «Дякую їм за постійну військову допомогу. З зрозумілих причин не конкретизуватиму, чим саме нам допомагають. Але можу сказати: щодня наша армія стає технічно сильнішою», — підкреслив прем’єр-міністр.

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