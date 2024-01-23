Кабмін відновив екологічні вимоги до якості пального — Finance.ua

Кабмін відновив екологічні вимоги до якості пального Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

Кабмін відновив екологічні вимоги до якості пального

Кабінет Міністрів відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту «Євро 5».

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро 5», — написав Мельничук.

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Крім того, відновлено вимоги директив Євросоюзу щодо заборони продажу етилованого бензину та щодо встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включаючи судна внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

Нагадаємо, у березні 2022 року Кабмін дозволив обіг палива екологічних стандартів «Євро 4» та «Євро 3» у зв’язку із запровадженням воєнного стану.

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Укрінформ За матеріалами:

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