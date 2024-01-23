Кабмін відновив екологічні вимоги до якості пального — Finance.ua

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Кабмін відновив екологічні вимоги до якості пального

Казна та Політика
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Кабмін відновив екологічні вимоги до якості пального
Кабмін відновив екологічні вимоги до якості пального
Кабінет Міністрів відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту «Євро 5».
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро 5», — написав Мельничук.
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Крім того, відновлено вимоги директив Євросоюзу щодо заборони продажу етилованого бензину та щодо встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включаючи судна внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.
Нагадаємо, у березні 2022 року Кабмін дозволив обіг палива екологічних стандартів «Євро 4» та «Євро 3» у зв’язку із запровадженням воєнного стану.
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За матеріалами:
Укрінформ
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