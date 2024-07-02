Кабмін скасував деякі умови для подання заяви до Реєстру збитків — Finance.ua

Кабмін скасував деякі умови для подання заяви до Реєстру збитків Сьогодні 15:44 — Особисті фінанси

Кабмін скасував деякі умови для подання заяви до Реєстру збитків

Кабінет міністрів скоротив кількість обов’язкових умов для подання заяви до Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Що змінилося

у змінах виключили положення щодо наявності у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, акта комісійного обстеження обʼєкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф;

крім того, передбачається, що заявник зможе отримувати сповіщення в «Дії» про можливість подати заяву, а також про її статус.



Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації 2 квітня 2024 року запустило в «Дії» сервіс подання заяв до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене та знищене майно внаслідок російської агресії.

Довідка Finance.ua:

власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій тепер зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через Дію. Ці дані стануть основою для репарацій, які має сплатити росія. Хто може подати заявку?



нещодавно подати заяву в міжнародний Реєстр збитків стало ще простіше — така функція з’явилася у вебверсії «Дії». Раніше це можна було зробити лише через застосунок.



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