Кабмін схвалив залучення кредиту €150 млн у німецького KfW — Finance.ua
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Кабмін схвалив залучення кредиту €150 млн у німецького KfW

Вчора 11:46Казна та Політика
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Кабмін схвалив залучення кредиту €150 млн у німецького KfWКабмін схвалив залучення кредиту €150 млн у німецького KfW
Кабінет Міністрів схвалив залучення кредиту 150 млн євро у німецького банку KfW.
Про це представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у своєму Telegram-каналі.
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«Схвалено проект Угоди про позику між Кабінетом Міністрів України („позичальник“) та KfW, Франкфурт-на-Майні („KfW“) на 150 млн євро на підтримку підприємництва», — написав він.
Крім того, передбачено виділити Міністерству оборони 32,809 млрд гривень з резервного фонду державного бюджету для забезпечення невідкладних потреб Збройних Сил України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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