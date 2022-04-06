Кабмін схвалив залучення кредиту €150 млн у німецького KfW — Finance.ua

Кабмін схвалив залучення кредиту €150 млн у німецького KfW

Вчора 11:46 — Казна та Політика

Кабмін схвалив залучення кредиту €150 млн у німецького KfW

Кабінет Міністрів схвалив залучення кредиту 150 млн євро у німецького банку KfW.

Про це представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Схвалено проект Угоди про позику між Кабінетом Міністрів України („позичальник“) та KfW, Франкфурт-на-Майні („KfW“) на 150 млн євро на підтримку підприємництва», — написав він.

Крім того, передбачено виділити Міністерству оборони 32,809 млрд гривень з резервного фонду державного бюджету для забезпечення невідкладних потреб Збройних Сил України.

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