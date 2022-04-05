Виділена Україні фінансова допомога перевищила 20 млрд доларів, - голова НБУ — Finance.ua

Виділена Україні фінансова допомога перевищила 20 млрд доларів, - голова НБУ

Вчора 16:47 — Казна та Політика

Виділена Україні фінансова допомога перевищила 20 млрд доларів, - голова НБУ

Загальна сума допомоги Україні, яка була виділена країнами Заходу та міжнародними фінансовими організаціями, перевищила 20 млрд доларів. Частину цих коштів Україна вже отримала.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній організації Toronto Centre

«Я хотів би наголосити на безпрецедентній допомозі, наданій МВФ. Допомогу МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського Інвестиційного банку та країн-партнерів теж отримали. Ми дуже вдячні їм усім», — зазначив голова НБУ.

За його словами, фінансова допомога, виділена Україні, на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів. «Частину вже виплачено», — додав Шевченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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