Кабмін повернувся до ідеї створення повноцінного фондового ринку для пенсійної реформи — Finance.ua

Кабмін повернувся до ідеї створення повноцінного фондового ринку для пенсійної реформи Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів повернувся до ідеї створення в Україні повноцінного фондового ринку. Це необхідно для проведення пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії у вигляді обов’язкових відрахувань громадян до пенсійних фондів.

Про це повідомляє пресслужба уряду

Згідно з повідомленням, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду щодо створення національного механізму з біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Шмигаль підкреслив, що створення в Україні повноцінного ринку капіталу є невід'ємною складовою впровадження обов’язкової накопичувальної пенсії.

«Уже маємо підписаний меморандум із Американською торговою палатою та USAID. Необхідно переходити до практичних кроків — створення інфраструктури фондового ринку. Залучення до цього проєкту міжнародних партнерів допоможе впровадити найкращий досвід і практики», — зазначив прем'єр-міністр.

Меморандум з USAID

Нагадаємо, червні 2021 року Кабінет Міністрів підписав Меморандум про взаєморозуміння з ЄБРР, Американською торговельною палатою в Україні та USAID, який передбачає створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Після цього про проєкт майже нічого не повідомлялося.

Пенсійна реформа

У квітні 2023 року до Верховної ради внесений новий законопроєкт про пенсійну реформу керівництва фракції «Слуга народу». Він передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь найманих працівників.

Згідно з проєктом, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2% у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а з державного бюджету буде надходити співфінансуванння на паритетних засадах.

Водночас основною перешкодою для пенсійної реформи залишається відсутність повноцінного фондового ринку та інструментів, які б дозволяли зберегти пенсійні кошти. Наразі тільки ОВДП можуть теоретично дати більшу доходність, ніж інфляція.

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