Кабмін планує мобілізувати громадян після війни — Finance.ua

Кабмін планує мобілізувати громадян після війни

Вчора 08:24 — Казна та Політика

Влада планує провести цільову мобілізацію громадян з метою ліквідації наслідків війни.

Про це повідомив Тарас Мельничук , представник Кабміну у Верховній Раді.

7 травня відбулося засідання уряду на якому чиновники доповнили «Положення про єдину державну систему цивільного захисту» новим пунктом, яким передбачено проведення цільової мобілізації для післявоєнного відновлення.

Цей вид мобілізації залучатиме громадян до ліквідації наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій у країні.

Урядом визначено важливі етапи, серед яких: відновлення об’єктів критичної інфраструктури та сфери життєзабезпечення населення, визначення населених пунктів та районів, які потребують розмінування.

Крім того, влада передбачає залучати працівників та волонтерів без спеціалізованої освіти з ціллю надання соціальних послуг у період дії надзвичайного чи воєнного стану залучати до надання соціальних послуг .

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.