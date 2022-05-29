Кабмін передав УЗ 10 тисяч тонн дизеля — Finance.ua

Кабмін передав УЗ 10 тисяч тонн дизеля

Вчора 11:14 — Енергетика

Кабінет Міністрів передав Укрзалізниці 10 тисяч тонн дизельного пального для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту.

Про це йдеться у постанові уряду.

Так, УЗ отримає цей обсяг згідно закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Компанія має повернути Міноборони рівнозначну кількість дизпалива у строк, що не перевищує 90 днів з дня його передачі.

Кабінет Міністрів прийняв проєкт постанови, яким дозволив Укрзалізниці здійснювати закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

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