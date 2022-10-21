Кабмін оцінив щорічні потреби в інвестиціях — Finance.ua

Кабмін оцінив щорічні потреби в інвестиціях Вчора 15:02 — Казна та Політика

Кабмін оцінив щорічні потреби в інвестиціях

В уряді розраховують на зростання економіки у 2023 році на 4,6%. Україні потрібні 70–80 млрд доларів приватних інвестицій на рік, аби втілити «економічне диво» після війни.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу».

«Наша тактична ціль — повернути економіку на довоєнний рівень, а далі — здійснити той необхідний стрибок, який можна охарактеризувати як „економічне диво“. Ми розраховуємо, що в наступному році українська економіка може і буде зростати на рівні 4,6%. Це той розвиток подій, який закладений в основу державного бюджету та базується, в першу чергу, на військовому сценарії, де передбачається активна фаза введення бойових дій протягом шести місяців», — зазначила міністр.

За її словами, наразі уряд вже визначив чотири ключові напрямки докладання сил. Насамперед ідеться про military-tech, сільське господарство, металургійну промисловість та IT-сектор.

Свириденко уточнила, що також робитиметься фокус на глибинній переробці. Зокрема, нині уряд впроваджує гранти для переробних підприємств в різних секторах на умовах співфінансування: 20% — бізнес, 80% — держава.

«Для розвитку української промисловості треба залучати інвестиції, за нашими розрахунками, $70-80 млрд щорічно протягом як мінімум п’яти років. Це великий виклик», — сказала вона.

«Після заблокування морських портів ми зрозуміли, що наразі необхідно знаходити стимули для переробки тієї чи іншої продукції. Тобто, фізично зменшити обсяги, але не втратити експортну виручку. В нас має бути акцент на глибокій переробці», — додала очільниця Мінекономіки.

За даними НБУ, на кінець 2021 року прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну за всю її історію становили $64,16 млрд, з яких через інструменти участі в капіталі — $46,21 млрд, проте це менше, ніж на кінець 2013 року, коли вони досягли відповідно $67,03 млрд та $56,02 млрд.

З 2000 року рекордними обсягами ПІІ за рік були в 2014, 2007 і 2021 роках — $17,20 млрд, $14,93 млрд і $12,07 млрд відповідно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.