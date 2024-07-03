Кабмін має намір запровадити експериментальний проєкт із грантового фінансування навчання у вишах — Finance.ua

Кабмін має намір запровадити експериментальний проєкт із грантового фінансування навчання у вишах Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Кабмін має намір запровадити експериментальний проєкт із грантового фінансування навчання у вишах

Кабінет Міністрів має намір запровадити експериментальний проєкт із грантового фінансування вищої освіти у 2024/2025 навчальному році.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону.

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«Ми очікуємо найближчим часом постанову Кабінету Міністрів, яка має забезпечити цього року в обмеженій формі експериментальне запровадження грантів. Відповідно, ті особи, які вирішили, що не хочуть вступати або не вступили на бюджетну форму, — вступають на контрактну форму і за деякими параметрами матимуть можливість отримати часткове дофінансування від держави через грант», — сказав Винницький.

Заступник міністра навів приклад, що якщо навчання в університеті коштуватиме 45−50 тис. грн, то грант може бути на 15−20 тис. грн.

Водночас він звернув увагу, що цього навчального року грантів буде не так багато, як передбачалося в законопроєкті (№ 10 399), але це дасть змогу пропілотувати систему і зрозуміти, наскільки вона популярна.

Як повідомлялося, 20 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 10 399 про реформу фінансування вищої освіти.

2 липня голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що повністю переходити на систему державних грантів або пільгового кредитування в системі фінансування вищої освіти одночасно зі скасуванням державного замовлення трохи ризиковано. Водночас він зазначив, що система держфінансування вищої освіти на сьогодні застаріла і є не дуже ефективною.

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