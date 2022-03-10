Італійський енергетичний гігант призупинив закупівлю нафти в росії — Finance.ua

Італійський енергетичний гігант призупинив закупівлю нафти в росії

Найбільша італійська нафтогазова компанія Eni призупинила нові закупівлі нафти у росії.

Про це повідомляє Reuters.

«Eni призупинила укладання нових контрактів, пов’язаних із закупівлею нафти та нафтопродуктів з росії», — цитує агентство повідомлення компанії.

Також компанія пообіцяла уважно стежити за розвитком подій щодо закупівлі газу. Вона має довгострокові газові контракти, що ґрунтуються на принципі «бери або плати» з «Газпромом».

Eni заявила, що у разі посилення санкцій щодо енергоносіїв з росії повністю «виконає кожне рішення, ухвалене європейськими та італійськими інститутами».

Лідери Євросоюзу цього тижня заявили, що прагнутимуть поступово позбутися залежності ЄС від російських енергоносіїв, зокрема російського газу.

Раніше компанія заявила, що продасть свою частку в газопроводі Blue Stream, яким російський газ йде до Туреччини, це її спільний проєкт з «Газпромом».

Після початку війни росії в Україні Італія активізувала зусилля щодо забезпечення альтернативних джерел газових постачань у таких країнах-виробниках, як Алжир, Катар та Азербайджан.

Eni володіє газовими родовищами в Африці та має стратегічні довгострокові газові контракти з алжирським державним енергетичним гігантом Sonatrach

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